Поликлинику для детей и взрослых построят в ЖК «Одинцово-1»

Поликлинику для детей и взрослых построят в жилом квартале «Одинцово-1». Она рассчитана на 390 посещений в смену.

Поликлинику построит компания ПИК в рамках договора о развитии застроенных территорий, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь учреждения превысит5,3 тысячи квадратных метров. Там будут оказывать медицинскую помощь и комплексный медицинский уход. Там будут работать кардиологи, неврологи, хирурги, травматологи и другие специалисты. В четырехэтажном здании установят тяжелое оборудование, в том числе рентген-аппарат и томограф.

ЖК «Одинцово-1» находится вблизи Баковского лесничества и трех лесопарков. На его территории уже работают две школы и пять детских садов.