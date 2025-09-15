Поликлинику для детей и взрослых построят в Ногинске в 2025 году

На 2-й Глуховской улице в Ногинске продолжается возведение новой поликлиники, рассчитанной на 500 приемов в смену. Готовность здания уже превысила 77%.

Работы проводят в рамках региональной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В настоящий момент на объекте заняты более 300 строителей, семь единиц техники. Активно идут внутренние отделочные, фасадные и кровельные работы, устройство оконных блоков, осуществляется монтаж инженерных сетей, также рабочие приступили к благоустройству территории», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Здание площадью свыше 12,8 тысячи квадратных метров оснастят современным оборудованием и медицинской техникой. В его структуре предусмотрены два отделения: взрослое на 350 посещений в смену и детское на 150.

Возле объекта появятся зоны отдыха с тротуарами и игровыми площадками для детей, парковка и кустарники.

Учреждение, рассчитанное на обслуживание более 40 тысяч жителей, будет предоставлять амбулаторно-поликлиническую помощь.

Здание достроят уже в этом году.