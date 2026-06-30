Поликлинику для детей и взрослых построят в Нахабине в 2027 году

В рабочем поселке Нахабино продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 550 посещений в смену. По данным Главгосстройнадзора Московской области, строительная готовность объекта достигла 20%.

Сейчас специалисты устанавливают монолитные конструкции надземной части здания.

Новая поликлиника станет частью программы модернизации системы здравоохранения Подмосковья. После ввода в эксплуатацию учреждение сможет принимать как взрослых, так и детей, при этом для разных категорий пациентов предусмотрят раздельные потоки.

Объект в Нахабине возводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В пятиэтажном здании общей площадью свыше 7,4 тысячи квадратных метров разместят взрослое и детское поликлинические отделения, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, стоматологию, дневные стационары, отделение физиотерапии, блок неотложной помощи, а также кабинеты для вакцинации и забора анализов.

Поликлиника будет работать в две смены, а ее штат составит 175 специалистов. Проект также предусматривает создание безбарьерной среды: здание оборудуют лифтами, а входные группы и внутренние маршруты адаптируют для маломобильных посетителей. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе одновременно ремонтируют 20 медицинских учреждений и строят новые больницы в Балашихе и Мытищах.