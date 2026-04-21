Поликлинику для детей и взрослых построят в микрорайоне Трехгорка в Одинцове

Новую поликлинику построят в микрорайоне Трехгорка в Одинцове. Она сможет принимать до 500 человек в смену. Там будут лечить как взрослых, так и детей. Учреждение заработает в следующем году.

В новой поликлинике обустроят станцию скорой помощи и стационар на 50 коек.

В одном здании разместят кабинеты врачей, диагностику и процедурные. Пациентам будут делать УЗИ, ЭКГ, рентген, восстановительное лечение и проводить анализы. Также откроют залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа и помещения для консультаций. Общая площадь учреждения составит около 10 тысяч квадратных метров.

Стоимость строительства оценивают в 1,9 миллиарда рублей. Готовность здания сейчас — около 7%.

Работы начались в феврале, а завершат их к июлю 2027 года.