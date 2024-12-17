Поликлинику для детей и взрослых построят в Королеве к 2026 году

Новую комплексную поликлинику на одну тысячу посещений в смену продолжают строить в Королеве. Работы планируют завершить в 2026 году.

Готовность объекта уже превысила 10%, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на площадке трудятся 45 человек и спецтехника.

«Мы не снижаем высокого темпа строительства. Работы проходят в соответствии с планом, отставаний по срокам нет. Все строительные материалы есть в наличии. Сейчас мы приступили к возведению стен», — рассказал начальник участка Дмитрий Андреев.

Поликлиника будет рассчитана на прием 600 взрослых и 300 детей в смену. Там также откроют травматологический пункт смешанного типа на 100 посещений.

Учреждение войдет в состав Королевской городской больницы № 1. Площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Там будут принимать гинекологи, кардиологи, урологи, неврологи и другие специалисты. На территории проведут благоустройство, создадут парковку, детские площадки и места отдыха.