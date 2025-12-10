Поликлинику для детей и взрослых построят в Голицыне в 2028 году

В Голицыне в Одинцовском округе начался ключевой этап строительства поликлиники, которая будет обслуживать и взрослых, и детей. Согласно плану, новый медицинский центр сможет принимать до 300 пациентов ежедневно.

Специалисты углубляют котлован и готовятся к созданию прочного монолитного фундамента.

Строительство проводят в рамках государственной программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Новая поликлиника будет продумана до мелочей для удобства пациентов. Архитекторы специально планируют расположение кабинетов так, чтобы сократить очереди и сделать навигацию простой и понятной.

Самых востребованных врачей разместят на нижних этажах. А вот кабинеты узких специалистов и все диагностические службы займут верхние уровни.

Позаботятся и о персонале: для них оборудуют специальные комнаты отдыха, а в кабинетах установят удобную современную мебель.

Здание площадью более 5,5 тысячи квадратных метров оснастят передовым медицинским оборудованием.

Завершить все работы и сдать поликлинику в эксплуатацию планируется в 2028 году.