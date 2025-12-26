Поликлинику для детей и взрослых построят в Голицыне в 2028 году

В городе Голицыно в Одинцовском округе стартовал важный этап возведения новой поликлиники, рассчитанной на одновременное обслуживание 300 пациентов. Строительство проводят в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Учреждение будет состоять из взрослого отделения на 200 посещений в смену и детского — на 100. Оно сможет обеспечить медицинское обслуживание более чем 20 тысяч жителей округа.

«В настоящее время подрядчик завершил устройство шпунтового ограждения, ведутся монолитные работы по устройству фундаментной плиты», — уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В новом здании разместят современные диагностические и лечебные блоки, в том числе отделения неотложной помощи, терапии, педиатрии, лучевой и функциональной диагностики.

Особое внимание уделят юным пациентам: для них откроют специальный кабинет.

Поликлинику оснастят новейшим оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2028 год.