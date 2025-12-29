Поликлинику для детей и взрослых построили на территории «Одинцово-1»
Современную поликлинику для детей и взрослых построили на территории жилого проекта «Одинцово-1». Она рассчитана на 390 посещений в смену.
Как рассказали в областном Минжилполитики, компания ПИК уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию медучреждения. В четырехэтажном здании обустроили блоки первичной медико-санитарной помощи, вакцинопрофилактики и терапии. Пациентов будут принимать специалисты разного профиля, в том числе стоматологи.
В здании оборудовании кабинеты рентгендиагностики, маммографии и флюорографии, а также лабораторию.
Все входы расположили на уровне земли, а в самой поликлиники есть два просторных лифта. С учетом нужд инвалидов также оборудовали туалеты.
На территории «Одинцово-1» уже работают две школы и шесть детских садов, а в будущем там построят еще два дошкольных учреждения.