Поликлинику для детей и взрослых открыли на Кузьминской улице в Котельниках

На Кузьминской улице в Котельниках открыли филиал поликлиники. Здание построили по просьбе избирателей в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

В медицинском учреждении действуют отделение неотложной помощи и кабинет медицинской профилактики, прием ведут терапевты и педиатры. Пациентам также доступен инновационный сервис «Справка в один шаг», который на 20% снизил нагрузку на основных специалистов.

В ближайших планах — значительное расширение возможностей поликлиники. Совсем скоро откроют новое отделение, где установят аппараты для проведения компьютерной томографии, флюорографии и маммографии.

«Новая поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену: 330 взрослых и 70 детей. Пациентов будут принимать не только терапевты и педиатры, но и узкие специалисты: хирург, невролог, эндокринолог», — пояснила депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов, муниципальный координатор проекта «Здоровое будущее» Наталия Медведева.

В медицинском учреждении откроют дневной стационар, рассчитанный на 19 мест, лабораторию, отделение физиотерапии, кабинеты лечебной физкультуры и массажа.

«Это не просто новое здание, а огромный шаг вперед для нашего города в сфере здравоохранения», — подчеркнула Медведева.

Особое внимание в поликлинике уделят стоматологической помощи — скоро появится отделение с ортопедическим и ортодонтическим кабинетами.

«Внешне все очень впечатляет — выглядит масштабно и современно. Также мне понравилось, что поликлиника разделена на два отделения: детское и взрослое», — поделилась впечатлениями одна из первых посетительниц учреждения Ирина.