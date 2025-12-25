Поликлинику для детей и взрослых достроили в ЖК «Новая Рига» в Красногорске

Поликлинику для детей и взрослых построили на территории жилого комплекса «Новая Рига» в Красногорске. В ней обустроили кабинеты врачей, фильтр-бокс для пациентов с признаками ОРВИ, а также комфортные зоны ожидания и парковку.

Специалисты Минжилполитики Подмосковья проверили учреждение и выдали девелоперу разрешение на ввод. Площадь здания составила 1,4 тысячи квадратных метров. Поликлинику оснастят всем необходимым оборудованием.

Фасады двухэтажного здания облицованы алюминиевыми композитными и линеарными панелями. Входные группы оформлены в оранжевом и синем цветах. На территории провели благоустройство, создали парковочные места и зоны ожидания.

На первом этаже будет работать вестибюль с гардеробными и колясочными, регистратура, кабинеты первичной помощи, прививочные и процедурные. Для приема пациентов с респираторными вирусными инфекциями организовали фильтр-бокс.

На втором этаже откроют кабинеты терапевта и педиатра, а также врачей узкой направленности.

Взрослые пациенты смогут пройти профосмотр и диспансеризацию.

Жилой комплекс включает в себя девять домов на 6,1 тысячи квартир. Там уже работают два детских сада и школа, а на первых этажах корпусов открыли магазины, кафе, пекарни и аптеки.