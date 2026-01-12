Поликлинику для детей и взрослых достроили в ЖК «Новая Рига» в Красногорске

Поликлинику для детей и взрослых поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске. Она рассчитана на 150 посещений в смену.

Новая поликлиника находится в деревне Глухово на Романовской улице. Ее площадь — 1,4 тысячи квадратных метров.

На первом этаже здания разместили вестибюль, гардеробные и колясочные, а также регистратуру, кабинеты первичной медицинской помощи и профилактики, прививочные и процедурные. Обустроили фильтр-бокс для приема пациентов с вирусными заболеваниями. На территории есть парковочные места и зоны ожидания.

Всего в жилом комплексе девять жилых домов на 6,1 тысячи квартир. Там работают два детских сада и школа, открыты магазины, кафе, пекарня, парикмахерская, аптека и пункты выдачи интернет-заказов.