Поликлиники в Чехове изменят режим работы в майские праздники

Поликлиники, женская консультация, кабинет неотложной помощи и другие подразделения будут работать по измененному расписанию. Обновление коснется только часов приема на праздничных днях.

В среду, 7 мая, с 08:00 до 20:00, пациентов примут все специалисты лечебного учреждения. С 8 по 11 мая работают только дежурные доктора. Выезжать на дом медики при необходимости будут ежедневно.

Кабинет неотложной помощи на данный момент временно располагается в отделении функциональной диагностики в доме 8 на улице Пионерской. Он будет вести свою работу 7 мая — с 08:00 до 20:00, а 10 мая с 8:00 до 14:00. На неотложные вызовы врачи будут выезжать ежедневно.

Расписание работы педиатров детской поликлиники по адресу: ул. Пионерская, д. 10: 10 мая — с 08:00 до 14:00, 5–7 мая — с 08:00 до 20:00.

Женская консультация на Московской улице будет работать 7 мая — с 08:00 до 20:00, а 10 мая с 09:00 до 14:00.

Врачи-стоматологи на улице Гагарина примут пациентов 7 мая — с 08:00 до 20:00, а 10 мая — с 09:00 до 15:00. Конкретные рабочие дни специалистов — согласно их индивидуальным графикам.

Круглосуточно в штатном режиме будут работать стационарные подразделения Чеховской больницы на улицах Московская, 85 и Гагарина, 37а.