Финальный этап ремонта поликлиник обсудили в Реутове

В Реутове завершается ремонт в нескольких поликлиниках, который улучшит условия для пациентов. Работы идут в поликлиниках № 2, детской поликлинике, а также в инфекционном и хирургическом корпусах.

Ремонт в медицинских учреждениях Реутова — часть программы модернизации здравоохранения. В поликлинике № 2 обновляют плитку на входных группах, а в детской поликлинике приводят в порядок пандусы и ограждение. В инфекционном и хирургическом корпусах также обновляют напольное покрытие.

Текущий ремонт обсудили на «Здравчасе», который прошел на территории поликлиники № 2. Заместитель главы Реутова Ольга Репина отметила, что работы идут по плану, а замечания, выявленные на встрече, уже исправлены.

По словам главного врача Реутовской клинической больницы Александра Алексеева, важным элементом улучшения работы поликлиник также станет повышение уровня общения сотрудников с пациентами. Планируется проведение психологических курсов для медперсонала, что поможет улучшить атмосферу в учреждениях и повысить качество обслуживания.

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