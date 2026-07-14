Поликлиники Коломны получили новое оборудование для обследования сердца

В учреждения здравоохранения городского округа Коломна поступили электрокардиографы и системы холтеровского мониторирования. Новая техника позволит расширить возможности диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и сделать обследования доступнее для пациентов.

Новое оборудование уже начали вводить в эксплуатацию. Электрокардиограф установили в коломенском филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера, а детская поликлиника на улице Фурманова получила систему холтеровского мониторирования, предназначенную для длительного контроля работы сердца.

До конца 2026 года в учреждения здравоохранения городского округа планируется поставить более 40 единиц медицинской техники. Обновление материально-технической базы позволит расширить диагностические возможности и повысить доступность обследований для жителей.

Переоснащение продолжается и в Коломенской больнице. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию шесть рентген-аппаратов и маммограф, а в текущем году парк техники пополнил магнитно-резонансный томограф. Аппарат рассчитан на проведение исследований пациентов весом до 150 килограммов, что позволяет увеличить доступность высокотехнологичной диагностики.