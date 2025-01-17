Поликлиника в Яхроме получила новый цифровой маммограф

Новый цифровой маммограф начал работать в Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы. Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что в Яхромской поликлинике и раньше был маммограф, но он морально устарел. Теперь здесь цифровой аппарат, который отвечает всем современным требованиям. Он позволяет получать более детальное и качественное изображение, что повысит качество диагностики и точность проводимых исследований.

На закупку нового маммографа направили более 20,8 миллиона рублей.

Пройти маммографию можно по направлению врача. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона 122.