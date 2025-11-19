Поликлиника в Голицино получила новый аппарат для рентгена

Новый цифровой аппарат для рентгена заработал в Голицынской поликлинике Одинцовской больницы. Его установили взамен устаревшей техники, которая уже не отвечала современным требованиям.

Как рассказали в региональном Минздраве, на закупку нового аппарата направили почти 22 миллиона рублей.

«Мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары современной тяжелой техникой. Цифровые рентген-аппараты позволяют в короткие сроки получить качественные снимки при минимальной лучевой нагрузке», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Исследования на новом аппарате будут проводить как взрослым, так и детям. Диагностика бесплатна по полису ОМС.

Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».