Поликлиника Солнечногорска получила новый аппарат для удаления бородавок

Центральная поликлиника Солнечногорска пополнилась новым оборудованием для электро- и лазерной коагуляции. Прибор эффективно удаляет папилломы, бородавки и другие доброкачественные новообразования, а также останавливает кровотечения.

Основное преимущество нового оборудования — низкая инвазивность, что означает минимальное проникновение под кожу больных. Это делает процедуры менее травматичными, снижает риск осложнений и позволяет пациентам быстрее возвращаться к привычному образу жизни.

«Ранее у нас был коагулятор, но его мощность была значительно ниже. С внедрением нового лазерного оборудования процедуры стали более быстрыми, значительно менее травматичными и практически безболезненными. Тем не менее, мы всегда проводим обезболивание перед каждой процедурой», — рассказала медицинская сестра перевязочного отделения Центральной поликлиники Елена Клавдиева.

Для удаления новообразований важно предварительно проконсультироваться с дерматологом.

«Больницы Солнечногорска продолжают оснащать современным оборудованием. Ранее новые приборы устанавливали в операционном блоке, реабилитационном отделении, поликлинике и других медицинских учреждениях. При поддержке губернатора в округе улучшилось качество оказания медицинской помощи», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Записаться на прием к врачу-дерматологу можно через портал госуслуг или по телефону 122.

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