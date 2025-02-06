Поликлиника № 5 в Мытищах получила новые аппараты для рентгенов и маммографии

Мытищинская больница получила новый маммограф и аппарат для рентгенов. Их установили в поликлинике № 5.

Современное оборудование дает возможность врачам проводить исследования на более высоком уровне, а также быстрее выявлять патологии и назначать лечение, отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«В поликлинике № 5 и стационаре Мытищинской больницы заработало новое оборудование — маммограф и рентген-аппарат. Всего на закупку медтехники было направлено почти 50 миллионов рублей», — сказал он.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее новую технику получила поликлиника № 6 в Мытищах. Там заработал рентгенодиагностический комплекс стоимостью более 29 миллионов рублей.

Записаться на прием к врачу жители могут по телефону 122, а также через «Госуслуги».