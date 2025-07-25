Поликлиника № 1 в Пушкино переехала в обновленное здание

В Пушкино завершили первый этап капитального ремонта здания больницы имени профессора Владимира Розанова. В обновленные помещения и кабинеты переехала городская поликлиника № 1.

Заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова осмотрела отремонтированную часть здания и высоко оценила выполненные работы. В поликлинике обновили приемную, а кабинеты оборудовали современной медицинской техникой и аппаратами. Комфортные пассажирские лифты обеспечат удобный доступ для пациентов и персонала. В здании также установили современную систему вентилирования и обновили сантехнику.

Отметим, что вход в поликлинику теперь расположен со стороны проезда Розанова. Сейчас в здании продолжаются ремонтные работы, которые могут вызвать неудобства для пациентов учреждения. Все жалобы и пожелания посетителей фиксируют и анализируют профильные специалисты.

Ольга Жданова поблагодарила жителей за терпение и понимание.