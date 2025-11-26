Поликлиника на Литейной улице в Подольске получила новый аппарат для рентгенов

Новый цифровой аппарат для рентгенов установили в поликлинике на Литейной улице в Подольске. Всего сначала года медучреждения региона получили 86 таких устройств на общую сумму более двух миллиардов рублей.

Как рассказали в областном Минздраве, в этом году поликлиника обособленного структурного подразделения № 3 Подольской больницы на Литейной улице получили уже четыре единицы тяжелого оборудования. Там уже работают аппарат для рентгенов, маммограф и влюорограф.

«Продолжаем закупать тяжелую медтехнику для медицинских организаций региона. С начала года в Московской области заработали 86 новых рентген-аппаратов на сумму более двух миллиардов рублей. В том числе, один начал работу сегодня в Подольской больнице, на его закупку было направлено более 21,3 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Оборудование закупили по нацпроекту Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Получить направление на обследование можно у лечащего врача. Запись на прием доступна через портал «Здоровье», телефон 122 и Telegram-бот.