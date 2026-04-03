Поликлиника для взрослых и детей в Волоколамске открылась после капремонта

В селе Осташево капитально отремонтировали поликлинику для детей и взрослых. Она рассчитана на 140 посещений в смену и суммарно обслуживает более семи тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, всего до конца года в Подмосковье отремонтируют еще 15 стационаров и 11 поликлиник.

«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов учреждений здравоохранения. С начала года в регионе после капремонта открылись терапевтический корпус в Раменском, поликлиника в Осташево», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В поликлинике заменили коммуникации, провели отделку помещений, создали комфортные условия для пациентов и персонала. Там организовали зоны ожидания врача и обустроили понятную навигацию.

«В поликлинике ведут прием участковые терапевты и педиатры, а также по графику будет проводиться прием врачей узкой специализации: хирурга, стоматолога, офтальмолога, эндокринолога. Работают рентген-аппарат, кабинет физиотерапевтических процедур. Оборудованы кабинеты вакцинопрофилактики и забора крови», — сказала главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.

Записаться на прием к врачу жители могут по телефону 122, а также через портал «Здоровье и чат-бот в MAX.