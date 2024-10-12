Полигон «Воловичи» в Коломне рекультивировали

Подрядчик переформатировал тело полигона, положил откосы, построил армогрунтовую стену и противофильтрационной завес, установил факельную систему дегазации.

«Мы уже рекультивировали 24 полигона в Подмосковье и можем с уверенностью сказать, что каждый из них индивидуальный. Особенность полигона в Воловичах — это большой объем производимых работ. Для нас было важно сделать все качественно. Да, с небольшими нарушениями сроков, но зато теперь за результат мы спокойны. Впереди — работа по эксплуатации полигона, мы также будем ее контролировать», — сказал главный юрисконсульт Министерства экологии и природопользования Московской области Джасур Юсубахмедов.

Теперь газ, который скапливается на полигоне, будет уходить в факельную установку. Она будет работать постоянно и сжигать его, при этом не нанося вред окружающей среде. Специальные датчики отслеживают работу системы. Они установлены по периметру границы защитной зоны и мониторят воздух непрерывно.

«На полигоне была проведена колоссальная работа за время рекультивации. Из 2,5 миллиона накопленного мусора за весь период эксплуатации были проложены сети сбора фильтрата, смонтированы установки, обезвреживающие его. Сверху уложен многослойный экран, не позволяющий проникать осадкам извне и выходить свалочному газу наружу», — пояснил заместитель генерального директора по биологическим проектам ООО «Техноконцепт» Григорий Павленко.

Полигон «Воловичи» закрыли в 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Рекультивация началась в 2021 году в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология». Работы завершили в сентябре. Теперь полигон не представляет опасности для окружающей среды.

«С общественниками на протяжении всей рекультивации мы были постоянно в диалоге: устраивали круглые столы, приглашали на площадку рекультивации. На сегодняшний день все работы завершены, но мы продолжаем мониторить и контролировать содержание полигона. Дважды в год здесь будут проводиться замеры воздуха. Кроме того, для спокойствия жителей мониторинг работы факела будет вестись на полигоне постоянно», — заключил заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

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