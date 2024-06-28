Полигон для испытаний спасательного оборудования построят в Истре

Компания «Самоспас» построит уникальный полигон для испытаний средств экстренной эвакуации людей из высотных зданий. Он будет расположен на территории нового производственно-складского комплекса в городском округе Истра.

«В начале 2024 года компания „Самоспас“ приняла решение нарастить производственные мощности за счет строительства второго комплекса, увеличив объем инвестиций до 250 миллионов рублей. Компания уже завершила строительство основных помещений, сейчас идет монтаж внутренних конструкций испытательного полигона. Ввести объект в эксплуатацию планируется в течение ближайших двух месяцев», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Параллельно компания ведет строительство собственной швейной фабрики, где будут шить спасательные косынки и специальные страховочные привязи. Они нужны для безопасной эвакуации с высоких этажей. Оборудование будут тщательно проверять на новом испытательном полигоне.

«Наши эвакуационные устройства, установленные в любых высотных зданиях помогут, когда уйти ногами по лестнице уже нельзя, а пожарные лестницу подать не могут. С помощью системы „Самоспас“ можно производить эвакуацию с высоты самостоятельно, не дожидаясь приезда сотрудников спецслужб», — отметил генеральный директор компании «Самоспас» Илья Маликов.

Устройство закрепляется за предустановленную анкерную точку. В случае необходимости человек выкидывает трос, надевает косынку и спускается из окна с высоты до 200 метров. Скорость спуска вне зависимости от веса человека постоянная и составляет один метр в секунду.

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