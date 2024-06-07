Полигон «Часцы» в Одинцове включили в программу «Чистая страна»

В президентскую программу «Чистая страна» национального проекта «Экология» включили полигон в городском округе Одинцово. Работы в общей сложности продлятся четыре года.

Глава Одинцовского округа напомнил, что рекультивация началась еще в 2020 году, а биологический этап стартовал в 2023-м.

«Накопленный экологический ущерб ликвидирован, а территория полигона после полного восстановления будет использоваться как рекреационная зона», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Важно отметить, что за последние годы в округе очистили 15 рек и озер при поддержке правительства Московской области, а также свыше 40 тысяч квадратных метров береговых линий избавили от мусора и сухостоя. Кроме того, силами муниципалитета убрано больше 400 незаконных стоков, впадавших в реки.

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