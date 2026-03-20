Полевой выход прошел в военно-патриотическом клубе «Каскад»

На днях воспитанники военно-патриотического клуба «Каскад» из Щелкова совершили традиционный суточный полевой выход. Юные бойцы закрепили на практике навыки выживания в экстремальных условиях.

Программа полевого выхода была разработана инструкторами так, чтобы максимально приблизить условия к реальным боевым или аварийным ситуациям. Первым делом курсантам предстояло обустроить автономный лагерь. Школьники учились грамотно устанавливать палатки, учитывая рельеф местности и направление воздушных потоков, чтобы обеспечить минимальное тепло внутри временного жилища.

«Одним из самых трудоемких испытаний стало добывание огня. Развести костер в зимнем лесу, когда под ногами глубокий снег, а все доступные дрова пропитаны влагой — задача для профессионалов. Каскадовцы осваивали тонкости поиска сухой растопки и методы сохранения пламени в условиях мороза. Огонь стал для них не просто источником тепла, но и символом победы над обстоятельствами», — сообщили организаторы.

Помимо бытовых трудностей, курсанты отрабатывали навыки ориентирования. В густом лесу, где заснеженные тропы стирают привычные ориентиры, умение работать с картой и компасом становится жизненно важным. Ребята прокладывали маршруты, учились передвигаться скрытно и слаженно.