Покрытый грибком молочный зуб достали из носа 22-летнего пациента в Долгопрудном

В Долгопрудненскую больницу обратился 22-летний молодой человек с жалобами на затяжной насморк. Обследование показало, что у него в носовой полости есть плотное костное образование.
«Во время операции, которую выполнили отоларингологи стационара Наиля Вихарева и Елизавета Ершова, был извлечен неизвестно как попавший и неизвестно, сколько пролежавший в носовой полости, покрытый грибковым содержимым молочный зуб», — уточнил заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.
После процедуры пациент несколько дней находился под наблюдением врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо, его уже выписали.
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