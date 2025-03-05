Покрытый грибком молочный зуб достали из носа 22-летнего пациента в Долгопрудном

Фото: Медиасток.рф

В Долгопрудненскую больницу обратился 22-летний молодой человек с жалобами на затяжной насморк. Обследование показало, что у него в носовой полости есть плотное костное образование.

«Во время операции, которую выполнили отоларингологи стационара Наиля Вихарева и Елизавета Ершова, был извлечен неизвестно как попавший и неизвестно, сколько пролежавший в носовой полости, покрытый грибковым содержимым молочный зуб», — уточнил заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

После процедуры пациент несколько дней находился под наблюдением врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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