Покрытие обновят на автодороге в Серебряных Прудах

В округе продолжается сезон ремонта дорог. С 30 мая автомобилистам следует учитывать временные затруднения при подъезде к железнодорожному вокзалу в селе Узуново.

В рамках текущего дорожного ремонта планируется обновить асфальтовое покрытие на участке автодороги «Узуново — Петрово», длиной 560 метров, который ведет к железнодорожной станции Узуново. Координаты участка: 54.540696, 38.618274 и 54.544822, 38.618570.

Администрация рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные временные ограничения на подъезд к вокзалу.

Кроме того, летом в Узунове пройдет капитальный ремонт дорог на улицах Садовая и Заречная. В целом, по округу планируется обновить почти 25 километров дорожного покрытия. Все работы проходят под контролем Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.