Покрытие на трассе М-4 «Дон» отремонтировали в Ступине

Работы по восстановлению дорожного покрытия завершились на участке с 94 по 103 километр трассы М-4 «Дон» в Ступине. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Представители «Автодора» заменили верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия и нанесли дорожную разметку по основному ходу движения, а также на полосах разгона, примыканиях и съездах.

Отмечается, что движение по данному участку уже открыто.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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