Покрытие на Аллее Героев обновят в Егорьевске

В Егорьевске кипит работа по обновлению Аллеи Героев — знакового места, расположенного в непосредственной близости от Дворца культуры имени Конина. В настоящее время рабочие активно занимаются заменой старой плитки на новое покрытие. Этот ремонт призван вернуть Аллее Героев ухоженный вид.

Прежняя брусчатка со временем просела, образовав неровности и ямы, в которых после дождей скапливалась вода. Благодаря проводимым работам, все эти недостатки будут устранены, и Аллея Героев обретет ровное покрытие, отвечающее современным требованиям к благоустройству общественных пространств.

«Старая плитка доставляла немало проблем. Теперь, благодаря ремонту, мы получим ровную поверхность, по которой будет удобно и безопасно ходить. Это особенно важно, учитывая, что Аллея Героев — место, куда приходят люди разных возрастов, чтобы почтить память наших земляков», — сообщил председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров.

Помимо замены плитки, проектом предусмотрено обновление цветочных клумб. Планируется, что все работы по благоустройству Аллеи Героев будут завершены в течение ближайших двух недель.