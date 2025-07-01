Покрытие на 120 участках региональных дорог заменили в Подмосковье с апреля

В середине апреля в Подмосковье стартовал ремонтный сезон. За прошедший период работники «Мосавтодора» обновили покрытие на 120 участках региональных дорог, передали в Минтрансе МО.

Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Дорожники заменили 388 километров дорожного покрытия на 120 участках региональных дорог Подмосковья, при этом разметку уже нанесли на 65 участках, а на других продолжаются работы по устройству обочин», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Полностью дорожное полотно уже положили в 10 округах. Наибольший объем укладки выполнили в Шатуре, Талдомском округе и Серебряных Прудах.

Например, в Шатуре постелили более 18 километров покрытия в трех местах Егорьевского шоссе, в Талдомском округе — 14,7 километра на семи городских улицах и на двух районных участках. В Серебряных Прудах отремонтировали 13,5 километра дорог.

Как сообщили в ведомстве, «Мосавтодор» рассчитывает в этом сезоне заменить старый асфальт на 840 километрах региональных путей. Подробный план доступен на сайте Минтранса Московской области.