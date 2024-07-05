Покрытие детской площадки заменят около дома на улице Гагарина в Чехове

На детской площадке у дома по улице Гагарина в микрорайоне Венюково в Чехове меняют резиновое покрытие. Содержание внутридворовых и общественных территорий проверил глава округа.

После мониторинга глава Чехова дал порядка 30 поручений специалистам управляющей компании. Так, предпринимателей обяжут содержать территории торговых точек в нормативном состоянии.

Ряд поручений касался и приведения в порядок детских игровых площадок. Рабочие должны будут восстановить на них покрытие, подсыпать песок, покрасить качели и карусели, очистить площадки от граффити, а на спортивной площадке натянуть сетки на баскетбольные кольца.

Кроме того, управляющие организации должны будут закрыть все входы в подвалы и привести их в порядок. Интернет-провайдерам поручили убрать все висящие провода.

«Надо найти выход и все это убрать в короба. А коллегам из интернета всех собрать и сказать: у вас вариант один, мы либо все обрежем, либо вы совместно проверяете свои дома, поделите, будете убирать все в короба, чтобы вот этого свинства не было», — сказал глава Чехова Михаил Собакин.

Также жители попросили главу обустроить парк за клубом. Вопрос уже прорабатывают, парк планируют благоустроить в рамках концессионного соглашения.

Во время обхода местные жители задали главе волнующие вопросы. А все недочеты фотографировали сотрудники администрации и представители «ЖКХ города Чехов». Часть поручений исполняли сразу же.

«Вот сейчас у меня здесь работает довольно большая бригада, две единицы техники. Сейчас они устранят процентов 70 проблем», — прокомментировал заместитель генерального директора «ЖКХ города Чехов» Артур Петров.