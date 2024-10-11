Покровский православный фестиваль пройдет в Красногорске 19 октября

19 октября в Красногорске состоится ежегодный Покровский православный фестиваль во Дворце культуры. Мероприятие посвящено празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Организаторы фестиваля — Красногорское благочиние, управление культуры, туризма и молодежной политики, Муниципальный центр духовной культуры, Дворец культуры «Подмосковье». Праздник пройдет при поддержке администрации городского округа Красногорск.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Воспитанники Муниципального центра духовной культуры, воскресных школ Красногорска и Свято-Георгиевской гимназии представят свои художественные работы на выставке. Гости фестиваля также увидят экспозицию «Музыка камней».

Театр «Живая вода» представит спектакль «Он — она». Это пронзительная история о любви, верности и ценности семьи. Актуальная тема, динамика и юмор не оставят зрителей равнодушными.

Покровский православный фестиваль во Дворце культуры начнется в 12:00. Пригласительные билеты можно получить в кассе ДК «Подмосковье» жителям старше 14 лет.

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