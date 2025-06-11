Покровский Дом культуры в Истре отремонтируют в июле

В Покровском Доме культуры в Истре проводятся ремонтные работы. К ним приступили в середине мая 2025 года.

Ремонт в этом Доме культуры повысит комфорт и безопасность посетителей, особое внимание специалисты уделили реконструкции лестницы, она давно требовала модернизации. Как пояснили строители, существующая конструкция имеет большие недостатки: неправильный угол наклона ступенек, поэтому он не соответствует стандартным требованиям.

Специалисты выполнили работы по выравниванию стен и ступеней на первом и втором этажах лестничного марша. Следующим этапом планируют облицовку ступеней керамической плиткой и обновление отделки стен. А еще установят шесть дополнительных светильников над лестницей.

После завершения всех работ Дом культуры предстанет перед посетителями в обновленном и безопасном виде.