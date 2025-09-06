Покраску стен начали в центральной библиотеке Зарайска

Специалисты уже заменили стяжку и залили новые полы, уложили плитку, оштукатурили стены, провели новую электропроводку. Кроме того, они установили современную систему пожарной безопасности, подвели водопровод, заменили часть окон и начали красить стены.

Когда все работы завершат, в библиотеке установят новую мебель и современное оборудование. Здесь также разместят 18 культурных кодов, представленных на интерактивной карте.

В них войдут имена личностей, чья жизнь и творчество связаны с Зарайском: Федор Достоевский, Анна Голубкина, Виктор Виноградов, Валентина Сперантова, Михаил Шолохов, семья Бахрушиных и многие другие. Проект реализуют при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

«Мы стремимся создать современное пространство, которое будет не только функциональным, но и комфортным для каждого посетителя. Уверена, обновленная библиотека станет центром культурной жизни Зарайска», — сказала директор Централизованной библиотечной системы Валерия Маркович.