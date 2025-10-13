Поклонный крест ко Дню многодетной семьи установили в Лосино-Петровском

В деревне Кармолино городского округа Лосино-Петровский, где многодетные семьи возводят свои дома и обустраивают жизнь, установили и освятили поклонный крест. Это не просто символ, а еще одно место силы, тишины и памяти для жителей муниципалитета.

Поклонный крест будет напоминать людям о вере, доброте и любви к своей семье и Родине.

«Благодарю жителей деревни Кармолино за активность и неравнодушие. Мы вместе делаем округ лучше: выходим на субботники и обустраиваем территорию. Поклонный крест стал еще одним символом сплоченности жителей», — подчеркнул глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

После освящения креста всех участников пригласили на чаепитие. Для детей организовали анимационную программу.

«Желаю всем Божьего благословения в добрых начинаниях!» — сказал руководитель муниципалитета.

Отметим, что в Лосино-Петровское благочиние входят 18 действующих храмов и более 10 часовен.