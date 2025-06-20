Поклонный крест и землю под строительство храма освятили в Луховицах

В Луховицах планируют построить храм. Накануне провели освящение территории и поклонного креста.
В праздничном богослужении поучаствовали более 400 человек. Служба прошла под песнопения хора Христорождественского храма города Луховицы.
Православный храм будет рассчитан на 850 прихожан. Его построят в честь святителя Тихона Патриарха Московского и всея России и новомучеников и исповедников Русской Церкви. Посвящена святыня воинам — защитникам Отечества и участникам специальной военной операции. Возведут храм в северной части города.
«Планируются при храме все духовно-просветительские атрибуты. Это воскресная школа. Все необходимые для этого помещения будут, также при этом храме будет целый комплекс — центр духовного просвещения города Луховицы», — сказал благочинный первого Луховицкого округа, иерей Александр Скабелин.
После молебна Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел окропил молящихся и территорию будущей стройки святой водой. Прихожанам в память о значимом событии вручили иконки с изображением святителя Тихона, Патриарха Московского.
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