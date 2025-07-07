Поклонный крест Дарьи Дугиной открыли в Одинцове

Поклонный крест Дарьи Дугиной, журналистки и политолога, дочери известного российского философа Александра Дугина установили 5 июля в Одинцовском округе. Крест разместили у Можайского шоссе в Голицыно, на месте, где 20 августа 2022 года Дарья погибла в результате теракта.

Установку креста инициировал журналист Владимир Кленин. Эту идею поддержали друзья и близкие семьи Дугиных — режиссер Эдуард Бояков и философ Сергей Жигалкин. Организаторы отметили, что содействие в реализации замысла оказали Русская Православная Церковь и администрация Одинцовского городского округа. На открытии поклонного креста отслужили панихиду. Сегодня он полностью доступен для посещения.

На момент гибели Дарье Дугиной было 29 лет. В день трагедии она возвращалась с ежегодного фестиваля «Традиция», который проходил в Захарове. В автомобиле, которым управляла Дарья, сработало взрывное устройство. Журналистку посмертно наградили орденом Мужества.