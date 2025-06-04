Показы художественных фильмов пройдут в парках Богородского округа

Программа в парках Богородского округа в выходные будет насыщена событиями. Сразу на трех территориях пройдет показ фильма «Я — медведь».

Череду мероприятий откроет детская игровая программа. Она начнется в 12:00 в Центральном парке.

Вторая половина дня здесь также будет насыщена яркими событиями. В 17:00 в камерном зале состоится презентация краеведческой книги, а в 18:00 на площади начнется традиционный турнир по боксу имени Станислава Сорокина.

Глуховский парк, а также «Роща» и «Липовая аллея» в этот день порадуют детскими программами системного написания. Старт в 17:00, 12:00 и 18:00 соответственно.

В 21.00 в Глуховском и парке «Липовая аллея» состоятся показы художественного фильма «Я-медведь». В воскресенье в 12:00 в Центральном и Глуховском парках организуют игровые, творческие и спортивные программы.

А в 18:00 в Центральном парке пройдет спортивная программа с координационной лестницей. Закончится неделя показом фильма в Центральном парке.