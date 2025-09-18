Показы фильма «Дожить до рассвета» прошли в Химках

Серия показов фильма «Дожить до рассвета» прошла в Химках в честь его 50-летия. Были организованы кинолектории для военной картины советских режиссеров Михаила Ершова и Виктора Соколова, один из которых прошел в городской библиотеке № 3.

Дом культуры «Контакт» стал местом для еще одного тематического события. Среди приглашенных гостей были участник специальной военной операции Владимир Коннов и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Встреча началась с показа фрагментов фильма, после чего состоялась дискуссия, в ходе которой участники поделились своими мыслями и впечатлениями. Особое внимание было уделено обсуждению нравственных вопросов, поднятых в фильме, таких как героизм, самопожертвование и ценность человеческой жизни», — написала после показа в своих социальных сетях муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что программа действует уже более года в Химках, и за это время прошло более 1500 историко-патриотических мероприятий для жителей города.

«Многие мероприятия сегодня проходят в округе в рамках широкомасштабной патриотической программы. Ее главный лозунг — „Успех V единстве поколений“. В ходе встреч вместе с горожанами вспоминаем знаковые события из истории нашей страны и говорим о выдающихся соотечественниках», — отметила муниципальный депутат Ольга Игнатьева.