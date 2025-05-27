Показательные выступления паралимпийцев из сборной России прошли в Звенигороде

Спортивный праздник устроили на стадионе «Спартак» в Звенигороде Одинцовского городского округа. Он стал площадкой для паралимпийцев из сборной России, которые продемонстрировали свои навыки и достижения в показательных выступлениях на беговой дорожке.

Среди участников — главный тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова. Она стала источником вдохновения для многих. Муж Ирины получил инвалидность после спортивной травмы. Она посвятила свою жизнь заботе о нем и теперь использует свой опыт, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями здоровья находить надежду и реализовывать свои мечты через спорт.

Также на празднике присутствовал Виталий Гриценко — неоднократный чемпион России и герой, чья история полна мужества и самопожертвования. Виталий родом из Ставрополья. По профессии он военнослужащий и в 2008 году участвовал в миротворческой операции, был ранен и получил серьезную травму позвоночника. Однако мужчина не сломился под тяжестью невзгод: благодаря упорным тренировкам и силе воли ему удалось добиться значительных успехов в паралимпийском спорте.

Организацию этого значимого мероприятия поддержал клуб «Одинец», а сам праздник инициировал депутат Одинцовского округа Сергей Сокульский, который также является паралимпийцем и мировым рекордсменом по толканию ядра.