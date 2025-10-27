Показательные выступления борцов ко Дню спецназа прошли в Химках

25 октября в спортивном комплексе «Юность» прошли показательные выступления борцов, приуроченные ко Дню подразделений специального назначения. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех в единстве поколений».

Перед началом мероприятия участникам рассказали о значимости этих структур и их роли в обеспечении безопасности страны.

«Знакомство с деятельностью таких подразделений помогает сформировать чувство гордости за наши силовые структуры. Именно спецназовцы защищают мирных жителей, противостоят врагам и обеспечивают безопасность России», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Спикером мероприятия стал ветеран боевых действий в Афганистане, разведчик-снайпер Антон Фирсов. Он провел исторические параллели между службой бойцов спецназа в прошлые годы и задачами, которые они выполняют сегодня.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул роль военнослужащих и важность поддержки тыла.

«На спецназ возложены ключевые функции в зоне специальной военной операции. Их участие имеет огромное значение для выполнения поставленных задач. В Химках мы регулярно оказываем поддержку нашим бойцам: собираем гуманитарную помощь, плетем маскировочные сети, вяжем теплые вещи, изготавливаем окопные свечи. Самые юные жители тоже вносят вклад — пишут письма бойцам», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Мероприятие прошло в рамках системной работы по патриотическому воспитанию. Как отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, подобные инициативы направлены на сохранение исторической памяти и развитие уважения к подвигам защитников Отечества.