Показательные выступления авиатехники прошли в парке «Патриот» в Одинцове

Чтобы ощутить величие отечественной военной авиации, в парк «Патриот» для показа техники привезли самолеты ЯК-52 и планеры. Парашютисты продемонстрировали трюки в воздухе.

Одна из гостей парка — Екатерина Семенова. В семье девочки все патриоты: сама Катя — юнармеец, дедушка служил в военно-воздушных силах, а папа — преданный поклонник авиации. В «Патриоте» исполнилась мечта Екатерины — над головой пронеслись лучшие экипажи.

Ввысь взмыли самолеты аэроклуба военно-вооруженных сил. Фигуры сложного пилотажа и знаменитую «Мертвую петлю» показали пары самолетов ЯК-52, реактивные самолеты и планеры. Воздушные просторы рассекали и девять парашютистов сборной ЦСКА.

«Нас попросили организовать праздник для зрителей, и мы не в праве были отказать в такой радости: совершили прыжок с высоты 1300 метров», — рассказал парашютист сборной ЦСКА Эдуард Бекузаров.

Мероприятие открыл пушечный выстрел из 122 миллиметровой гаубицы М-30 образца 1938 года. Сразу же зазвучал военный оркестр 1-й танковой армии. Духовой ансамбль исполнил любимые песни «Катюша» и «Казаки». Показ авиатехники завершился праздничным фейерверком, концертом с участием артистов, а также открытыми для гостей экспозициями уникальных авиационных машин.