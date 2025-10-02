Показательные учения по гражданской обороне прошли в Раменском

Раменский округ стал площадкой для проведения практических показательных мероприятий, приуроченных к 93-й годовщине образования системы гражданской обороны. Одним из почетных гостей стал начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов.

Участники мероприятия осмотрели несколько точек, в которых были развернуты пункты. После этого они возложили цветы у Вечного огня на Площади Победы и провели торжественное мероприятие «Живая история гражданской обороны Московской области», где были награждены и отмечены за особые заслуги ветераны гражданской обороны.

«В Раменском округе ведется планомерная работа по укреплению системы гражданской обороны. Проводятся тренировки и учения, направленные на отработку действий в чрезвычайных ситуациях, обновляется материально-техническая база. Особое внимание уделяется обучению населения», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Он также поблагодарил сотрудников и ветеранов Гражданской обороны за их труд и самоотверженность. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что в состав Раменского пожарно-спасательного гарнизона входят пожарно-спасательный отряд № 26 и его структурные подразделения пожарно-спасательные части № 42 и № 127. Общая штатная численность составляет 113 сотрудников, фактическая численность личного состава — 93 человека.