Показательные полеты авиагруппы «Стрижи» прошли в небе над Волоколамском

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» выступила на молодежном научно-техническом фестивале «Маевский взлет». Истребители МиГ-29 взлетели с аэродрома Кубинка и за считанные минуты оказались в Алферьево, где собрались участники мероприятия.

Профессиональные пилоты показали свое мастерство на четырех истребителях МиГ-29. Ведущим группы был заслуженный военный летчик России полковник Денис Кузнецов. «Стрижи» выполнили вираж на полном форсаже, петлю Нестерова, встречный роспуск пары и другие элементы высшего пилотажа.

На фестивале также присутствовал заслуженный военный летчик России, ведущий и соло-пилотажник группы «Стрижи» Сергей Осяйкин.

«Это было потрясающее зрелище, которое не оставило равнодушным ни одного зрителя», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Фестиваль стал отличной площадкой для обмена знаниями, опытом и идеями между молодым поколением и профессионалами в области науки и техники