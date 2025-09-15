Показательные бои авиамоделей в честь Героя Михаила Башилова прошли в Химках

Мероприятие прошло в Доме юного техника «Интеграл» и было приурочено к памятной дате — годовщине со дня рождения выдающегося героя. Гостям не только продемонстрировали зрелищные выступления, но и рассказали о вкладе земляка в историю страны.

Учащиеся второго года обучения авиамодельного кружка организовали на учебном полигоне показательные выступления кордовых моделей.

«Очень здорово, что сегодня в округе для горожан проводят разнообразные активности. Возможно, кто-то из юных зрителей заинтересовался этим видом спорта и совсем скоро присоединится к занятиям в ДЮТ», — прокомментировала муниципальный депутат Галина Болотова.

Программа мероприятия, объединенная лозунгом «Успех в единстве поколений», включила в себя лекцию о жизни и трудовом подвиге Михаила Башилова — химчанина, Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны и фрезеровщика МКБ «Факел».

«Эта программа призвана увековечить память и историческую правду с целью передачи ее будущим поколениями. Поэтому в ходе этой программы жителей Химок знакомят с биографиями выдающихся соотечественников и со знаковыми страницами из истории нашей страны», — прокомментировала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева сообщила, что в рамках программы в городе уже проведено более 1500 патриотических активностей. Ветеран боевых действий Сергей Вересняк выступил перед собравшимися, что стало продолжением традиции знакомить жителей с героями современности.