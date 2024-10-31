Показательную тренировку по ликвидации последствий ДТП провели в Чехове

Сценарий учений предполагал, что один из водителей оказался зажат в салоне автомобиля и получил ранения различной степени тяжести. Пожарные и спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно использовали специальное оборудование для освобождения водителя из машины. После этого пострадавшего мужчину аккуратно уложили на жесткие носилки и перенесли в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение.

Такие тренировки проводятся спасателями городского округа Чехов на регулярной основе. Они отрабатывают самые разнообразные сценарии, связанные со спасением и высвобождением людей из сложных ситуаций. Профессионализм и оперативность действий этих служб не раз доказывали свою важность и необходимость в реальных условиях. Студенты техникума получили возможность увидеть работу экстренных служб в действии, что может стать для них ценным опытом и вдохновением для выбора будущей профессии.

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