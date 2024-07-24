Станция «Буян» проверила качество воды в Москве-реке в Звенигороде

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Станция проверки качества воды «Буян» провела анализ Москвы-реки. Специалисты фонда «Без рек как без рук», которые получили данные, сообщили, что показатели мутности нитратов, кислорода и pH находятся в пределах нормы.

Платформа «Буян» работает автоматически. Конструкция позволяет разместить одновременно несколько датчиков и включает герметичный отсек для размещения аккумуляторов. Сенсоры получают сигнал и с помощью передающих устройств отправляют данные в «Облако». Работает станция от солнечных батарей и умеет анализировать биологическую составляющую воды.

«Мы хотим посмотреть, как изменяется качество, показатели воды, чтобы превентивно реагировать и смотреть, как работают очистные, какие есть выбросы», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Также в Звенигороде сейчас проводят работы по реконструкции очистных сооружений.

Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» стартовала в Подмосковье в 2021 году. За это время в регионе привели в порядок 700 гектаров водной глади.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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