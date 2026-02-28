Показ военного фильма прошел в Химках

27 февраля в школе № 30 состоялось мероприятие, приуроченное к юбилею кинокартины «Зимнее утро», вышедшей на экраны 60 лет назад. Встреча прошла в рамках муниципальной программы «Успех V единстве поколений».

Патриотическая программа партии «Единая Россия» направлена на укрепление связи между поколениями через знакомство молодежи с культурным и историческим наследием страны.

Участникам встречи рассказали об истории создания фильма, поделились интересными фактами о съемочном процессе и актерском составе, а также показали ключевые сцены, которые оставили заметный след в отечественном кинематографе.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что такие картины помогают молодежи лучше понять историю своей страны, учат сопереживанию и ответственности. По ее словам, очень ценно, что школа инициирует подобные встречи.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила значимость просветительской работы с молодым поколением и поблагодарила организаторов за инициативу.