Показ спектакля с участием актера Сергея Астахова прошел в Волоколамске

В Центре культуры и творчества «Родники» 19 ноября состоялся показ комедии «Что творят мужчины?» с участием известного актера театра и кино Сергея Астахова. Зал был полон — волоколамцы не упустили шанс посмотреть на любимого артиста в родном городе.

Действие спектакля разворачивается во время гражданской войны в России. Автор, которого играет Астахов, приносит в редакцию свой новый любовный роман и отдает его на вычитку редактору-матросу. Тот начинает вносить в текст свои правки, и в результате трогательная романтическая история превращается в настоящий фарс.

Зрители смеялись от души — комедия получилась по-настоящему смешной и подарила всем отличное настроение.