Показ спектакля с участием актера Сергея Астахова прошел в Волоколамске
В Центре культуры и творчества «Родники» 19 ноября состоялся показ комедии «Что творят мужчины?» с участием известного актера театра и кино Сергея Астахова. Зал был полон — волоколамцы не упустили шанс посмотреть на любимого артиста в родном городе.
Действие спектакля разворачивается во время гражданской войны в России. Автор, которого играет Астахов, приносит в редакцию свой новый любовный роман и отдает его на вычитку редактору-матросу. Тот начинает вносить в текст свои правки, и в результате трогательная романтическая история превращается в настоящий фарс.
Зрители смеялись от души — комедия получилась по-настоящему смешной и подарила всем отличное настроение.
Напомним, 20 ноября, в «Родниках» покажут легендарный балет «Щелкунчик». Запланировано два сеанса: в 16:00 и в 19:00.
