Показ спектакля «Маленькая Баба-яга» прошел в Химках

В Доме культуры «Контакт» городского округа Химки состоялся театрализованный спектакль «Маленькая Баба-яга». На представление пришли десятки зрителей, чтобы насладиться игрой воспитанников театра-студии «Страна развлечений», действующей при ДК.

Данное событие направлено на популяризацию театрального искусства среди молодежи, воспитание любви к сцене и развитие важных социальных навыков, таких как внимательность и умение общаться.

«Мы регулярно организуем развлекательные мероприятия для жителей, которые помогают разнообразить их досуг, а также дают возможность ребятам из наших кружков проявить свои творческие способности», — отметила директор ДК «Контакт» и общественный деятель Алина Шалимова.

Напомним, что Дом культуры «Контакт» предлагает разнообразные секции и кружки для всех возрастов: от декоративно-прикладного творчества и пластилинографии до студий изобразительного искусства и театра. Для взрослых доступны занятия восточными танцами, пилатесом и другие направления. Подробную информацию можно узнать на сайте ДК.